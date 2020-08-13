شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت الوحدة التنفيذية بمحافظة حجة، اليوم، توزيع مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة للمتضررين من الامطار والسيول بمديريتي ميدي وحيران بحجة.



وشملت المساعدات العاجلة التي نفذتها مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية توزيع 80 سلة غذائية و80 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر تضررا من السيول في ميدي وحيران، و٢٠ سلة و٢٠ حقيبة في مخيم وعلان بمديرية حرض، استفادت منها 100 أسرة متضررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.