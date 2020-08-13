شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة شرق الحزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كبدت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها بجهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف .



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت اليوم معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة النضود .. مشيرة إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني عدد من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة المليشيات .

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