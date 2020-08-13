- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "خليفة الإنسانية" تستكمل توزيع المساعدات شمال سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
استكملت الفرق الإغاثية التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية لمناطق شمال شرق جزيرة سقطرى، متحدية التضاريس الصعبة، والطرق الوعرة للوصول إلى السكان المحتاجين.
ووصلت فرق الإغاثة العاملة في مربعات مركز مومي في أقصى الشمال الشرقي للجزيرة، إلى آخر مربعين في المركز، وهما مربع سيهون، ومربع فالج، متحدين صعوبة الطرق والتضاريس القاسية، وسلمت المستحقين ومراكز المربعات العامة وتسليم المواد الإغاثية لمشايخ المناطق، وفقاً للكشوفات المعتمدة لديهم.
وأشاد سكان المربعين بتحمل الفرق الإغاثية مشقة الطرق وصعوبة التضاريس، مثمنين الجهود الكبيرة والملموسة لدولة الإمارات في أرخبيل سقطرى عامة، وفي منطقة مومي خاصة، مؤكدين أن هذه الأعمال الإنسانية الجبارة الإماراتية ليست بغريبة على دولة الإمارات في سقطرى.
وعلى امتداد الأيام الثلاثة المتواصلة عملت الفرق الإغاثية على تقديم المساعدات لجميع الأسر في المركز، وذلك وفقاً للكشوفات المعتمدة، حيث تسلمت الأسر كل نوع من الطرود الغذائية وهو ما قوبل بشكر وتقدير للقائمين على مؤسسة خليفة الإنسانية على الاهتمام والمتابعة المتواصلة لجميع احتياجات السكان في سقطرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "خليفة الإنسانية" تستكمل توزيع المساعدات شمال سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.