شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: غزو تركي لليمن من بوابة مارب وحزب الإصلاح يرحب... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استحدث حزب الاصلاح اليمني فرع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين باليمن مادة جديدة في منهج التعليم بمدارس مأرب.

وادخل حزب الاصلاح مادة ( تعلم اللغة التركية) الى منهج مدارس مارب مبدئيا حي. سيتم تعميم تدريس المادة على المناطق التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.

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معلمون في مأرب اكدوا ان حزب الاصلاح وعبر مدير مكتب التربية بمحافظة مارب اصدر تعميما للمدارس لبدء تدريس اللغة التركية ضمن منهج التعليم في مدارس المحافظة. وهو ما اثار موجة اعتراض حتى الان.

استحداث حزب الاصلاح لمادة تعلم اللغة التركية ياتي خلافا للقانون ودون علم وزارث التربية والتعليم ومجلس الوزراء.مما يعد تصرف مستفز اشبه بما تقوم به مليشيا الحوثي من تغيير المناهج واستحداث مواد فارسية في مناهج التعليم.