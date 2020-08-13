شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام و عاجل من العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يوم الأربعاء، اكتمال كافة الاستعدادات والاجراءات الأمنية والصحية والعلمية لإجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بـ”صورة حديثة ومتقدمة”.

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ووفقا لإعلام الوزارة التربوي، أوضحت الوزارة أن امتحانات هذا العام ستشمل أكثر من 479869 طالب وطالبة من مختلف المحافظات موزعين على 4059 مركز امتحاني.

وحول تصحيح الاختبارات أشارت الوزارة إلى أنها ستطبق نظام التصحيح الآلي ونمط الأسئلة بالاختيارات عن طريق تضليل الطالب لإجابات 50 سؤالا اختياريا في كل مادة، مؤكدة استكمال العملية التدريبية وتأهيل كافة المعنيين بالامتحانات لهذا العام.

وأكدت أنها ستعمل من خلال اجراءاتها لهذا العام على إنهاء كل مظاهر الغش والتزوير في العملية الامتحانية.