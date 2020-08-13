شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي الجنوبي يعلن التحالف مع هذا الحزب السياسي لتقاسم السلطة... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى نائب رئيس الانتقالي ، هاني بن بريك، الخميس، بسلطان البركاني، رئيس برلمان هادي بالعاصمة السعودية، في أول ظهور من نوعه منذ تشكيل الانتقالي قبل سنوات وبخطوة عكست اشهار للتحالف بين الفصائل الموالية للإمارات في اليمن.

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وقال بن بريك في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ان اللقاء تطرق لتنفيذ اتفاق الرياض والترتيبات المستقبلية جنوب وشرق البلاد.

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وجاء اللقاء عقب يوم واحد على وصول البركاني إلى الرياض بالتزامن مع ترحيل هادي إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وارد بن بريك من خلال الظهور الاخير ايصال عدة رسائل اولها بان السعودية التي رفضت دخوله اراضيها قد سمحت له، والاخرى بأن الانتقالي الذي اضطر لدفع القيادي فيه احمد لملس لتأدية اليمين الدستورية كمحافظ لعدن امام هادي لم يعد يخشى علي محسن الذي يحاول الاحلال بدلا عن هادي في مواجهة الانتقالي.

يذكر إن الامارات التي تعمل منذ اعوام على تحالف جناحها في المؤتمر والانتقالي الجنوبي عززت هذه العلاقة بتعين احمد لملس القيادي في المجلس وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر محافظ لعدن.

ومن شأن هذه الخطوة اضعف جبهة محسن داخل “الشرعية” والدفع باتفاق الرياض نحو خطوات تخدم اجندة الامارات.