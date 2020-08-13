شكرا لمتابعة خبر عن عاجل لاول مرة يحدث في اليمن : وسط غموض واندهاش شعبي .. هذا مايحدث الان في شارع المغتربين بتعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت إمرأة على قطع شارع المغتربين في محافظة تعز وسط البلاد. وقامت امرأة بقطع شارع المغتربين في تعز وسط غموض واندهاش شعبي من ذالك. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) Advertisements أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ويقول مواطنون نحن لم نرى مشهد مثل هذا ان تقوم سيدة بقطع شارع. وتساءل مواطنون ماهو السبب وراء قطع الشارع. لافتين لاول مرة تحدث ان تقوم سيدة بقطع شارع.

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