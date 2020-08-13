شكرا لمتابعة خبر عن مراسل قناة العربية في اليمن محمد العرب .. صحراء مأرب فيها أسماك ... صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مراسل قناة العربية في اليمن، محمد العرب صورة لشخص يحمل أسماك في صحراء محافظة مأرب شرقي اليمن.

وفي تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، كتب العرب فيها، مرفقا إياها بالصورة المشار إليها: سمك في صحراء مأرب بسبب السيول.

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إلى ذلك، أعلن مسؤول حكومي في محافظة مأرب لوكالة فرانس برس، أن " حصيلة ضحايا مأرب ارتفعت إلى 30 قتيلاً، بينهم 19 طفلاً أعمارهم أقل من 13 عاماً نتيجة السيول المتدفقة وفيضان سد مأرب لأول مرة".

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة، إن الأمطار أضرت أيضاً بـ1340 أسرة من النازحين. كما شملت الأضرار جرف خيام وإتلافها، بالإضافة إلى تلف معدات للإيواء ومواد غير الغذائية.