شكرا لمتابعة خبر عن شاهدوا الصورة الأكثر انتشاراً في مواقع التواصل لعشرات السعوديين وهم يرتدون الزي الشعبي اليمني الأصيل في محاولة منهم لانتشال أربع جثث سقطت عليهم صخرة ضخمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات السعوديين في أحدى المناطق السعودية جازان وهم يرتدون الزي اليمني الاصيل والشعبي.

وأوضحت الصورة محاولة الناس انتشال جثث أربعة اشخاص سقطت عليهم صخرة كبيرة ،وهم في داخل سيارتهم وأكدت أن الدفاع المدني السعودي بالعارضة بمنطقة جازان، من إخراج جثث 4 أشخاص بعد سقوط مركبتهم أسفل صخور كبيرة في منحنى جبلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين.

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والجدير بالذكر أن الشبان الأربعة قد فقدوا منذ الخميس الماضي، في أحد الجبال الواقعة شرق محافظة العارضة بعد خروجهم للنزهة.