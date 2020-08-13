نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي محمد علي سعد

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي والنقابي محمد علي سعد عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة صحيفة 14 اكتوبر الذي وفاه الأجل بعد مسيرة صحفية حافلة بالنجاح والإبداع . وبهذا الرحيل الموجع خسر الوسط الصحفي صحفيا مخضرما قدم الكثير لمهنة الصحافة وتعلم على يديه الكثير من الصحفيين. وبدأ الفقيد مشواره الصحفي في وكالة أنباء عدن "سابقا" في العام 1982 ثم انتقل إلى صحيفة 14 اكتوبر واكمل مشواره الصحفي فيها. وشغل الفقيد منصب رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وقام بأدوار نقابية ممتازة. Advertisements وكان الفقيد متزوجا وأب لأربعة أبناء بنت وثلاثة أولاد. نقابة الصحفيين اليمنيين تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللوسط الصحفي بهذا الرحيل الأليم سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون نقابة الصحفيين اليمنيين 13-8-2020

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