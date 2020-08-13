شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 إصابات بكورونا في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا بساحل حضرموت، خمس إصابات جديدة بالفيروس، و12 حالة شفاء.



وأوضحت في بيان، مساء اليوم، أن حالات الإصابة توزعت بين مديريتي المكلا والريدة وقصيعر، مؤكدة أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 إصابات بكورونا في ساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.