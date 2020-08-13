شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا وصل إلى مطار صنعاء الدولي... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، خلال يومين أربع طائرات شحن تحمل مساعدات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي "إن طائرتين وصلتا الأربعاء تحملان 41 طنا من المساعدات الطبية المقدمة إلى اليمن"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وقبل أمس الثلاثاء أيضاً وصلت 40 طنا من المساعدات الطبية عبر طائرتي شحن إلى المطار مقدمة من "يونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في اليمن، الذي يعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

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