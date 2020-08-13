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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن كواك تايول.
واكد الحضرمي ان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الجديدة كسفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى اليمن.. مشيداً بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين .. ومنوها بالدعم الكوري لليمن واسهاماتها المختلفة والبالغ لهذا العام 19 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة.
كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
من جانبه أكد السفير الكوري دعم بلاده لليمن وحكومته الشرعية، وللجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معرباً عن تطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين .
حضر اللقاء المستشارة بالسفارة الكورية ميونج سونج.
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