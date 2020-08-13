شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لأول مرة.. مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل «جريمة بشعة» ذهب ضحيتها «80» فرداً من النساء والأطفال.. وتستنفر القبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الانقلابين في العاصمة صنعاء العميد عبد الخالق العجري، إن إطلاق النار في المناسبات جريمة بكل المقاييس الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأوضح أن ضحايا الرصاص الراجع في العام 2019 م بلغ أكثر من 80 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال. وأشار القيادي الحوثي إلى أن منتسبي الأمن (التابعين لهم )يقفون بالمرصاد لكل من يعبث بأرواح الناس من خلال إطلاق النار في المناسبات. ودعا العجري، العلماء والحكماء ووسائل الإعلام وكل قبائل اليمن إلى التحرك الجاد للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة التي تزهق أرواح الأبرياء.

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