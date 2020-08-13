شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. د.معين عبدالملك يستعد لمغادرة الرياض بعد يوم من مغادرة الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية ان حكومة الشرعية الذي يترأسها معين عبدالملك تستعد لمغادرة الرياض والتوجه الى عدن بتوجيهات رئاسية. وقالت المصادر ان المتوقع ان تصل حكومة تصريف الاعمال الى العاصمة المؤقتة عدن خلال ساعات القادمة برفقة مسؤولين حكوميين لممارسة اعمالها الى حين تشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق الرياض. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed يأتي ذلك عقب اعلان وكالة "سبأ" الرسمية عن توجه الرئيس هادي الى الولايات المتحدة الامريكية مساء الاربعاء لاجراء بعض الفحوصات الدورية السنوية .

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