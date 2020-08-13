شكرا لبحثكم عن خبر مصافي عدن : مازوت الكهرباء غير مطابق للمواصفات ولن نقبله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن

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كشفت مصادر في شركة مصافي عدن أن الفحوصات التي عملت لكمية المازوت التي وصلت مساء أمس بعد تفريغها رديئة جداً ولا تطابق المواصفات والشروط المطلوبة.

وأكدت المصادر أن الكمية التي تقدر 13500 طن متري من مادة المازوت لن تقبل وبذلك لن يتم ضخ إي كمية لعودة عمل محطة الحسوة.