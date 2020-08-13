وفاة وإصابة 15 شخصا بينهم طلاب ثانوية بحادث مروري في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

توفي وأصيب خمسة عشر شخص بينهم طلاب ثانوية، بحادث مروري مروع بإحدى طرق محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن إحدى عشر شخص أصيبوا وتوفي أربعة آخرين بحادث مروري مروع في منطقة نقيل الشعب بعزلة قداس بمديرية العدين غرب محافظة إب.

وأضافت المصادر أن سيارة المواطن "نبيل علي محمد حسن" تعرضت لحادث مروع أدى إلى سقوطها بمسافة كبيرة نتيجة خراب الطرقات الناجمة عن سيول الأمطار، وسبب الحادث وفاة أربعة وإصابة آخرين.

وبحسب المصادر فقد نقل الجرحى الذين كانوا على متن السيارة إلى أحد مستشفيات مدينة إب، وأحد مستشفيات مدينة القاعدة، ومستشفى المزاحن الريفي، في الوقت الذي سجل بين المتوفين عدد من طلاب الثانوية العامة بينهم طالبة، كانوا في طريقهم إلى المركز الإمتحاني بمدرسة الحسين بمنطقة المزاحن بمديرية فرع العدين، لحضور شروح إيضاحية حول طريقة الإختبارات التي ستبدأ السبت القادم في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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وأكدت المصادر أن المتوفين هم محمد قاسم عبدالله، والطالبة هدى حسين عبده، والفتى وديع محمد سعيد 13 عام، والفتى توفيق نعمان مسعد 13 عام.

وأوضحت المصادر أن المصابين هم نبيل علي محمد حسن، وصادق علي محمد حسن، ومحمد سليمان جسار، وسامي غالب إسماعيل، وعلي محمد شريان، وعبدالعزيز علي عبدالله، ومحمد حسن سيف، وإبراهيم حزام سيف، ومطيع دارس محمد، ومختار دارس محمد العدار.

وقال عدد من الأهالي أن غياب الحماية في المنعطفات وعدد من الطرق في المنطقة زادت من أعداد الضحايا، مناشدين الصندوق الإجتماعي والجهات المعنية بوضع حماية في أعم المنعطفات حتى لا تتكر المآسي وتزيد أعداد الضحايا مستقبلا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من وفاة وإصابة 13 شخص بحادث مروري مروع في منطقة بني أسعد بمديرية حزم العدين والمتوفين هم "ماجد خالد عبدالله القداسي وزوجته، ودراس صادق مرشد الأسعدي، وطفل نجل علي محمد علي.