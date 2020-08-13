مقاومة الحشاء تنفي صلة المجتمعين برئيس انتقالي الضالع بالمقاومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

أصدرت قيادة المقاومة بمديرية الحشاء بالضالع بيانا توضيحيا حول عقد رئيس انتقالي الضالع اجتماعا مع عددا من القيادات بصفتهم قيادات ميدانية للمقاومة في مديرية الحشاء، ظهر الاثنين الماضي 10 اغسطس، جاء فيه.



بسم الله الرحمن الرحيم

تابعنا الإجتماع الأخير بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع العميد عبدالله مهدي سعيد، و الأخوة الذين ادعوا زيفا تمثيلهم لأبطال المقاومة في مديرية الحشاء.

إننا في مقاومة الحشاء ننفي نفيا قاطعا ان الأشخاص المجتمعون لا يمثلون المقاومة الباسلة في المديرية، وغير مخولين بالتحدث باسمها، و تمثيلها.

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إننا في مقاومة الحشاء نستغرب ان يعقد رئيس انتقالي الضالع اجتماعا مع اشخاص لا علاقة لهم بالمقاومة لا من قريب أو بعيد.

إننا في مقاومة الحشاء مرابطون في جبهات الشرف بقطاع الثوخب و غيره نوكد اننا سنكون سندا لإخواننا في القوات الجنوبية المشتركة من أبناء الضالع و الجنوب، و نشير الى وحدة الهدف و المصير في محاربة المليشيات الحوثية و اجتثاث فسادها الذي أرق البلاد و العباد

إننا و من هذا المنطلق ندعو دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى دعم و تمكين أبطال مقاومة الحشاء في الدفاع عن بلادهم، و كذا إسناد القوات الجنوبية المشتركة المشاركة في المعركة كي نتمكن من تحقيق أهدافنا الإستراتجية و العسكرية في المعركة، و الله ولي التوفيق.

صادر عن:

قيادة مقاومة الحشاء بالضالع، عنهم:

العقيد/ عبدالحفيظ الحذيفي.