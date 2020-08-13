بعد عملية عسكرية ناجحة.. قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

كشف مصدر قيادي جنوبي، تفاصيل عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدات القوات الجنوبية المشتركة في محيط وادي "صبيرة" الذي تتمركز فيه عناصر مليشيات الحوثي شمال غربي الضالع، و ذلك قبل نحو ساعة من لحظة كتابة الخبر.



وبحسب قائد اللواء "الثالث" مقاومة جنوبية العقيد زكريا عمر قحطان، فان وحدات الإقتحام التابعة للقوات الجنوبية المشتركة اخترقت بعملية عسكرية خاطفة تحصينات المليشيات المدعومة من إيران في محيط وادي صبيرة بجبهات العمق الإستراتيجي المشتعلة بالضالع.

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وطبقا لقائد اللواء "الثالث" مقاومة فان العملية العسكرية الخاطفة نفذتها وحدات متخصصة من فرق الإقتحام بالقوات الجنوبية، و تمكنت من خلالها من تدمير عددا من الثكنات المليشياوية هناك، مشيرا إلى سقوط عددا من مسلحي الجماعة الحوثية بين قتيل و جريح إثر العملية.

وتواصل وحدات القوات الجنوبية المشتركة بجبهات القتال المشتعلة شمال و غربي الضالع تكبيد عناصر المليشيات الحوثية الخسائر المتتالية، في الوقت الذي تواصل فيه زحفها الثابت صوب جبال العود و مديرية الحشاء و عددا من مدن و مناطق محافظات اليمن الوسطى التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات.