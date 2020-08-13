- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، عمليات قصف مدفعي وعمليات استهداف قنص واسعة ومتواصلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120؛ سقطت في مناطق متفرقة من البلدة.
وأردفت المصادر، أن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة، في أوقات متفرقة من نهار اليوم، مخلفة حالة من الخوف في صفوف المزارعين.
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، ضاربة بالإتفاقيات الدولية عرض الحائط، في ظل تقاعس أممي وتخاذل دولي تجاه تصعيد المليشيات المتواصل منذ التوقيع على اتفاقية استوكهولم أواخر العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.