فرق المشتركة الهندسية تفكك حقل ألغام حوثي شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي، حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي شرق مدينة الحديدة.

Advertisements حيث قام فريقاً هندسياً بعمليات مسح واسعة للمناطق الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومعسكر الدفاع الجوي، ونزع عشرات الألغام المضادة للدروع والفردية. وجاءت عملية نزع وتفكيك الألغام ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة للقوت المشتركة لمسح المناطق المحررة التي فخختها مليشيات الحوثي بالألغام قبل دحرها والتي تسببت باستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.

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