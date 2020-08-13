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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة، من إخماد مصادر نيران لمليشيات الحوثية والتي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي، بأن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في مربض مدفعية وتحصينات للمليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق سيطرتها.
وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية، عقب قيام عناصر المليشيات بإستهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة دخنان ووادي رمان جنوب غرب الدريهمي، وأكدت أنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وكانت المليشيات الحوثية الموالية لإيران قد صعدت من انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، في تعنت واضح منها تجاه عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
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