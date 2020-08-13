شكرا لبحثكم عن خبر انتقالي عدن يبارك يمين لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن ، عصر اليوم ، اجتماعاً هاماً للهيئة التنفيذية ، في مقر قيادة المجلس بالمنصورة.

وباركت الهيئة التنفيذية في بداية اجتماعها أداء الاستاذ أحمد حامد لملس لليمين الدستوري، محافظاَ للعاصمة عدن، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبه وتسخير كل امكانياتها وطاقاتها البشرية لتسهيل عمله وتوحيد جهود العمل المشترك بكل ما من شأنه خدمة أبناء العاصمة عدن والجنوب عامة وقضيته العادلة ويحافظ على كل المنجزات والمكتسبات الوطنية الجنوبية التي تحققت .

كما حيّت القيادة المحلية ، بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة والأمنية الجنوبية في التصدي للمليشيات الحوثية والإخوانية الإرهابية الغازية ، مثمنين روح التضحية والفداء التي يقدمها أبطال الجنوب للذود عن حياض الوطن وكرامته والحفاظ أمنه واستقراره .

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله ، وأبرز التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية على الساحة الجنوبية عامة والعاصمة عدن على وجه الخصوص.

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واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الوضع الخدمي والتنموي وماتشهده مديريات العاصمة عدن من تردٍ واضح في جميع الخدمات الأساسية وخاصة أزمة المياه الخانقة ومشاكل انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الوضع الصحي وآخر مستجدات فايروس كورونا.

وتداول المجتمعون ملف التربية والتعليم ونتائج لقاءات رئيس ونائب رئيس القيادة مع نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ومدى تجاوب قيادة النقابة بشأن رفع إضراب المعلمين وضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد وإجراء الترتيبات اللازمة لبدء العملية الدراسية في عموم مدارس العاصمة عدن ، والمحافظات المجاورة .

كما تطرق المجتمعين إلى مطالب المعتصمين من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي أمام مقر قيادة التحالف العربي الذي يدخل أسبوعه السادسة، مؤكدين وقوف قيادة المجلس معهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والمستحقة.

وشدد أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة تفعيل خطط وبرامج الهيئة التنفيذية واستئناف أنشطتها الميدانية في جميع المجالات والتي كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا.

وقد أقر الاجتماع في ختامه، عدداً من التوصيات والمقترحات الهامة خاصة مايتعلق بمعالجة بعض الاختلالات في الجانب الخدمي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بحياة ومعيشة المواطنين