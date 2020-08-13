شكرا لبحثكم عن خبر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي يهدد العلامة العمراني بـ"سوء الخاتمة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حرض قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية على عالم يمني بارز وهدده بـ”سوء الخاتمة” على خلفية عدم إجازته للاحتفال بما يسمى “عيد الغدير”.

وقال القيادي الحوثي، حسين الاملحي، في حسابه على تويتر إن القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، “محايد عن مايفعله التحالف باليمن وعن عيد الكرسمس وعيد الحب وعيد الوحدة (غزو الجنوب) وعيد اكتوبر وعيد سبتمبر (..) وحنب في حلقه عيد الغيد ورزع الناس بفتوى انه بدعه”.

وأضاف الاملحي: “خاتمة شوعه (غير حسنة) وربي ياعمراني”.

العمراني محايد عن مايفعله التحالف باليمن وعن عيد الكرسمس وعيد الحب وعيد الوحدة (غزو الجنوب) وعيد اكتوبر وعيد سبتمبر وووووو

Advertisements

وحنب في حلقه عيد الغيد ورزع الناس بفتوى انه بدعه!!

خاتمه شوعه وربي ياعمراني…

وأيد القيادي الحوثي، أكرم حجر، الاملحي في تغريدته قائلاً: “الرجال قده كبير وماعاد بيوبع (يعرف) والذنب على من يقف بجانبه”.

وعلق النائب في البرلمان، محمد الحزمي، على تغريدة الاملحي قائلاً: “هذه فتواه (العمراني) من زمان”، مضيفاً: “أو تظن انه سيغيرها لانه تحت حكمكم؟ انه عالم جليل”.

من جانبه، قال الناشط، يوسف طه المنصوري، رداً على تغريدة الاملحي: “العمراني عالم شيخ جليل ونحذركم كل التحذير المساس به أو تكرار سيناريو الاستفزاز الذي قام به حسن زيد سابقا للعالم الشيخ العمراني”.