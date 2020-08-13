الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية للـ 24ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن النشرة التنبيهية للـ 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأوضح المركز، بشأن الامطار الرعدية إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع تحسن طفيف في فرص هطول الامطار.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول امطار متفاوتة الشدة،يصاحبها العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على اجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظة لحج وتعز جنوباً وتكون أكثر غزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات لمحافظات (تعز،لحج وإب ) وتمتد شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية وصولاً الى المناطق الداخلية لمحافظات (شبوة ،المهرة وحضرموت)، كما تمتد غرباً الى اجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة خصوصاُ سواحل ( تعز والحديدة ).

وقد تهطل امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ويتوقع أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها الى 40عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف الجوالة والأجهزة الكهربائية أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية لبلادنا.