أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

قصف وقنص حوثي على القرى السكنية ومزارع المواطنين بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495186/ رئيس محكمة استئناف حضرموت يكرم وزير العدل الغريب https://www.elyamnelaraby.com/495161/ تقرير أممي: نزوح متكرر لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن بسبب الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/495162/ "المشتركة" تنزع عشرات الألغام المضادة شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495166/ Advertisements كهرباء ساحل حضرموت مهددة بالخروج كليا عن الخدمة في الساعات المقبلة https://www.elyamnelaraby.com/495173/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495176/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/495177/ محلل سياسي يكشف جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنياً https://www.elyamnelaraby.com/495178/ محلل سياسي يتحدث حول التدخلات التركية في بلاده https://www.elyamnelaraby.com/495179/ محلل سياسي يكشف خطورة احتجاز مليشيا الحوثي لناقلة صافر https://www.elyamnelaraby.com/495180/

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