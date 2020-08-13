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محلل سياسي يتحدث حول التدخلات التركية في بلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

محلل سياسي يتحدث حول التدخلات التركية في بلاده

الشحات غريب

تحدث المحلل السياسي "علي حسن الخريشي"،حول التدخلات التركية في البلاد العربية ومنها اليمن.  

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وقال الخريشي في تصريحات خاصة إن التركية في البلاد العربية هي قديمة ولها تاريخ طويل يعود بنا إلى الاحتلال العثماني لكثير من الأ قطار العربية ؛ والذي انتهى كما نعلم بتقاسم تركة الرجل المريض بين دول التحالف.

 

وحاليا نلاحظ هذه التدخلات التركية في كثير من البلدان العربية مثل سوريا وليبيا واليمن وغيرها تأتي دعما لأحد التيارات الاسلامية والمتشددة والمعروفة بالارهاب وهو تيار الاخوان المسلمين ' الذين يرون في تركيا الحليف الذي يمكن أن يتقاسموا معه السيطرة على الكثير من الاقطار العربية، والاتراك يستخدمون الاخوان كأداة لهم في المنطقة العربية لتحقيق عودة الحلم التركي واستعادة الامبراطورية العثمانية .مثلما تستخدم ايران حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن لاستعادة حلم فارس في السيطرة على الجزيرة والخليج العربي.

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