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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يكشف جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
الشحات غريب
تحدث المحلل السياسي "علي حسن الخريشي" حول جهود النخبة الحضرمية في استقرار حضرموت أمنيا
وقال الخربشي في تصريحات خاصة إن النخبة الحضرمية منذ تأسيسها بدعم من دولة الامارات العربية، استطاعت وخلال فترة وجيزة من تأمين حضرموت وقضت على كل أوكار الارهاب في المنطقة .
وبات المواطن في حضرموت ينظر إليها بفخر واعتزاز لكونها نخبة من خيرة شباب حضرموت استطاعوا تامين محافظتهم وطرد كل الخلايا الارهابية التي عبثت بالارض وقتلت الانفس، وبالنخبة الحضرمية عادت حضرموت لسابق عهدها ارض السلم والأمان.
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