شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء ساحل حضرموت مهددة بالخروج كليا عن الخدمة في الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 الخليج 365 - خاص قالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بكهرباء ساحل حضرموت، إن محطات توليد الكهرباء مهددة بالتوقف عن الخدمة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة اذا لم يتم تزويدها بوقود المازوت او اسعافها بكميات من مادة الديزل لابقاء المولدات تعمل بالحد الادنى لتوليد الطاقة الكهربائية.

Advertisements ووجهت إدارة المؤسسة مخاطبات رسمية الى كافة الجهات ذات العلاقة، وأشارت فيها إلى أن مخزون وقود المازوت والديزل الخاصة بالمحطات لايكفي سواء لبضع ساعات فقط. ودعت مؤسسة الكهرباء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي التوقف الكلي لمحطات التوليد.

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