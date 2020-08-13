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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ظهورديانة جديدة في هذه الدولة يثير الرعب والهلع بسبب تزايد الاتباع..وتدخل اليمن والعراق لوقف الانتهاكات ضد الديانة الجديدة واتباعها ( 5 صور )

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