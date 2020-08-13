شكرا لبحثكم عن خبر نائب وزير الشباب والرياضة: اليمن ينهض بشبابه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كتب نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجية محييا الشباب في اليوم العالمي للشباب قائلا اليمن يمرض وينهض بشبابه.
وقال معلقا على صورة لشباب اليمن محتفين باليوم العالمي للشباب هذه الصورة الحية نتاج معادلة ثابتة في المجتمعات التي يمثل فيها الشباب الكتلة البشرية الأكبر، إلى جانب تمتعها بالحيوية والعطاء بشغف لا تقتله الظروف، وهو ما تتميز به بلادنا بشبابها وقدراتهم الخَلّاقة.
وتابع " في اليوم العالمي للشباب، نحيي شبابنا في كل ربوع اليمن، مدنه وريفه، وهو الذي يبدع في شتى المجالات ويبادر بجد وعطاء خالص لينهض بالمجتمع ويساعده في تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
واختتم " كل عام وشبابنا أقدر على الإنجاز، وأقرب لتحقيق تطلعاتهم، ودائما عند مستوى الأمل الذي يعقده الوطن عليهم.
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