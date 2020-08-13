شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة: فتاة يمنية تضيع في قلب العاصمة المصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختفت فتاة يمنية في العاصمة المصرية القاهرة في ظروف غامضة وسط مخاوف وقلق من اختطاف الفتاة بعد فشل الشرطة المصرية في العثور عليها .

وقال أحد الأطباء اليمنيين العاملين في مستشفى قصر العيني في منشور له على صفحته بالفيس بوك، اليوم أن الفتاة اليمنية خ . س ذات الثلاثة عشر سنة خرجت يوم أمس إلى الصيدلية لشراء علاج لوالدتها المصابة بالسرطان في حي الدقي بالقاهرة لكنها لم تعد إلى منزلها حتى الآن .

وأضاف الدكتور غسان البذيجي والذي يعمل في مجال الجراحة والتجميل أن أسرة الفتاة قامت بإبلاغ قسم الشرطة عن حادث اختفاء ابنتهم والتي طلبت صورة للفتاة للبحث عنها دون الحصول على الفتاة .

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هذا وتم نشر صورة الفتاة ورقم هاتف الأسرة وهو 01003022349 حتى يتسنى لأي شخص معرفتها والإبلاغ عن أي معلومات عنها حتى تتمكن الشرطة من العثور عليها .

وطالب أبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية بسرعة التحرك لدى الجهات المصرية بسرعة البحث عن الفتاة وتحريك الموضوع بجدية.