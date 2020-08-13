إنهيار الريال اليمني مقابل الدولار وأسعار السعودي إرتفعت بجنون أربك المصارف

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مصرفية ان أسعار العملات قفزت امام الريال اليمني حيث تخطىء الريال السعودي حاجز الـ 202 ريال يمني في عدن وأربك الصرافين الذين لم يستطيعوا إقناع العملاء بهذا الاكتساح السعودي للريال اليمني. اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني امس الأربعاء 12 اغسطس 2020م في صنعاء وعدن كالتالي : اسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء = 158 ريال بيع = 158.3 ريال الدولار الامريكي Advertisements شراء = 598 ريال بيع = 601 ريال اسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء = 202 ريال بيع = 202.5 ريال الدولار الامريكي شراء = 769 ريال بيع = 773 ريال

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