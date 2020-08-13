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إنهيار الريال اليمني مقابل الدولار وأسعار السعودي إرتفعت بجنون أربك المصارف

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قالت مصادر مصرفية ان أسعار العملات قفزت امام الريال اليمني حيث تخطىء الريال السعودي  حاجز الـ 202 ريال يمني في عدن وأربك  الصرافين الذين لم يستطيعوا إقناع العملاء بهذا الاكتساح السعودي للريال اليمني. 

 

  اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني  امس الأربعاء 12 اغسطس 2020م في صنعاء وعدن  كالتالي :

 

 

اسعار الصرف في صنعاء

 

الريال السعودي

 

شراء = 158 ريال

 

بيع = 158.3 ريال

 

الدولار الامريكي

 

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شراء = 598 ريال

 

بيع = 601 ريال

 

اسعار الصرف في عدن

 

الريال السعودي

 

شراء = 202 ريال

 

بيع = 202.5 ريال

 

الدولار الامريكي

 

شراء = 769 ريال

 

بيع = 773 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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