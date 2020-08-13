"المشتركة" تنزع عشرات الألغام المضادة شرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فككت فرق القوات المشتركة الهندسية في الساحل الغربي، الأربعاء، حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي شرق مدينة الحديدة.



وقامت الفرق بعمليات مسح واسعة للمناطق الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومعسكر الدفاع الجوي، ونزع عشرات الألغام المضادة للدروع والفردية.

وأخرجت المشتركة عشرات الألغام المدفونة تحت التراب بعد فصل صواعق التفجير

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