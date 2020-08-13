تقرير أممي: نزوح متكرر لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن بسبب الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأيام الماضية تسببت بنزوح متكرر لأكثر من 25 ألف شخص في اليمن في محافظات مختلفة من البلاد.



وقال المتحدث باسم الأمين الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات أدت إلى تهجير متكرر للسكان حيث نزح بالفعل حوالى تسعة وعشرين ألف شخص في المناطق المتضررة.

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وأضاف المتحدث، في بيان نُشر على موقع المنظمة، إن 16 محافظة على الأقل، من جملة المحافظات اليمنية البالغة 22 تأثرت بالأمطار الغزيرة، طوال العام الحالي بما في ذلك الفيضانات المستمرة منذ مارس.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الأمين الأمم المتحدة، إن التمويل المحدود من المانحين يؤدي إلى إجبار البرامج الأساسية على إغلاق أو تقليل الدعم عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الغذاء والمياه والصحة والتغذية.

وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم تمويلها بنسبة واحد وعشرين في المائة فقط وحث المانحين على دفع جميع التعهدات المعلقة على الفور والنظر في زيادة دعمهم.