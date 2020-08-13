رئيس محكمة استئناف حضرموت يكرم وزير العدل الغريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أهدى القاضي هاشم الجفري رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، درع (الوفاء) تكريماً لوزير العدل، علي هيثم الغريب على جهوده الحثيثة في دعم وتعزيز السلطة القضائية في المحافظات المحررة.



جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل بوفد من موظفي السلطة القضائية بحضرموت حيث قدم الوفد الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الغريب على جهوده المبذولة خلال فترة الماضية من ترسيخ مداميك العمل في السلطة القضائية.

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وقال ياسر الحسني في كلمة عن الوفد وعن رئيس محكمة استئناف حضرموت: " لقد كان لمعالي وزير العدل الكثير من الاسهامات في تعزيز ودعم السلطة القضائية في المحافظات المحررة من خلال رفدها بالكوادر وانصاف القضاة وموظفي القضاء بالترقيات وترميم واعادة تأهيل الكثير من المباني وغيرها من الاسهامات الجليلة التي أدت الى تفعيل دور القضاء رغم كل المعوقات التي تشهدها البلاد".

وعقب معالي وزير العدل علي هيثم الغريب قائلا: "أشكركم وأشكر رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري على هذه اللفتة الكريمة، مبينا بانه سيواصل جهوده الهادفة لتعزيز دور السلطة القضائية وتقديم كل الامكانيات المتاحة من أجل النهوض بالمنظومة العدلية وتطويرها على كافة المستويات.

وأضاف الوزير الغريب بالقول : "لقد كان موظفو العدل والسلطة القضائية ولا يزالون محل عناية وزارة العدل واهتمامها، لذلك لم ندخر وسعاً في رفع كفاءة العاملين فيها وتطوير الاداء حتى تساير ركب التحديات وتمارس مهامها بشكل طبيعي".

وأكد معالي وزير العدل على تحقيق نجاحات عدة- بفضل دعم رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي- بمختلف المستويات كترسيخ العمل المؤسسي والاداري في وزارة العدل وأنصاف القضاة وكادر وموظفي المنظومة العدلية وغيرها من الانجازات في حدود المأمول وذلك نظراً لكل التحديات والمصاعب التي تشهدها البلاد خاصة والمنطقة العربية عامة