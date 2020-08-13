شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: سعوديون يقومون بهذا العمل المهم وهم يلبسون المعاوز اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات السعوديين في أحدى المناطق السعودية جازان وهم يرتدون الزي اليمني الاصيل والشعبي وأوضحت الصورة محاولة الناس انتشال جثث أربعة اشخاص سقطت عليهم صخرة كبيرة ،وهم في داخل سيارتهم وأكدت أن الدفاع المدني السعودي بالعارضة بمنطقة جازان، من إخراج جثث 4 أشخاص بعد سقوط مركبتهم أسفل صخور كبيرة في منحنى جبلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطرق بالمنطقة وبمساعدة المواطنين.

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والجدير بالذكر أن الشبان الأربعة قد فقدوا منذ الخميس الماضي، في أحد الجبال الواقعة شرق محافظة العارضة بعد خروجهم للنزهة.