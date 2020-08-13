شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري أروبي يكشف عن الجبهة المثيرة لمخاوف الحوثيين وتداعيات استعصاء اقتحام " مأرب" على الميلشيا من الداخل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال خبير عسكري ألماني إن الاستراتيجية العسكرية التي بنا عليها الحوثيون تقدمهم الميداني شرق صنعاء لم تفلح في تحقيق نتيجة تذكر باتجاه مأرب.

وأكد الخبير الألماني في الشؤون العسكرية توماس فيغولد أن مأرب تحولت إلى أكبر حاضن لمعارضي الحوثيين، نظرا للكتلة القبلية المتماسكة، وقيام القوات الحكومية بإعادة ترتيب وضعها العسكري.

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وأشار في حديث لقناة آر تي الروسية إلى أن هناك مخاوف متصاعدة داخل المليشيا الحوثية من تحول عكسي لمسار الحرب شرق صنعاء لصالح القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي.

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وأضاف أن المعارك الأخيرة شرق صنعاء والجوف استنزفت مخزون الحوثيين من المقاتلين الذين تلقوا تدريبات على يد خبراء إيرانيين ولبنانيين.

وقال إن بروز مأرب يمثل عاملا حاسما في مسار المعركة إذ فشلت قوات المليشيا الحوثية في تحقيق أي اختراق على مدى خمسة أشهر من المعارك الدامية.

وأردف: مأرب ظلت بمنأى عن الصراعات السياسية، وأوجدت مسارا أكثر التزاما بالتشريعات الوطنية والقرارات الدولية أكسبها ثقة حلفاء الحكومة المعترف بها، وعزز من قدرتها في التأثير على شريحة واسعة من اليمنيين بينها شرائح واسعة داخل المناطق الخاضعة للحوثيين.

وأضاف أن هناك إرباكا داخل الحوثيين بسبب طول أمد المعركة في مأرب، وهو ما جعلها تفقد الثقة بشكل متسارع لدى حاضنتها، ما يشكل تحديا آخر على المدى القريب في قدرتها على حسم القتال.