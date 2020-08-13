شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة قيادي مؤتمري بحادث مروري في القاهرة.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، الشيخ فهد دهشوش، تعرض لحادث مروري في العاصمة المصرية استوجب نقله الى احدي مستشفيات القاهرة.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر حول الحادث او حول حالة الشيخ "دهشوش".

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