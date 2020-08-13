شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة قيادي مؤتمري بحادث مروري في القاهرة.. صورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، الشيخ فهد دهشوش، تعرض لحادث مروري في العاصمة المصرية استوجب نقله الى احدي مستشفيات القاهرة.
ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر حول الحادث او حول حالة الشيخ "دهشوش".
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة قيادي مؤتمري بحادث مروري في القاهرة.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.