شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر عسكرية تكشف عن تطورات طارئة في جبهة " قانية " وانتكاسة مفاجئة للحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية بالبيضاء عن تمكن قوات الجيش الوطني باسناد قبلي من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية.

وأكدت المصادر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات حوثية كانت قادمة الى الجبهة. حيث تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الارواح والعتاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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