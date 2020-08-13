شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بشرئ سارة لجميع المستأجرين في العاصمة صنعاء.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور اليوم الأربعاء، أنهم بصدد إقرار لائحة تعديل لقانون المؤجر والمستأجر تتلاءم مع ظروف الحرب على اليمن. وأشار بن حبتور لقناة “المسيرة” إلى أن بعض المؤجرين للمساكن لا يراعون الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن، مضيفا أن اللائحة الوزارية جاءت بتوجيهات من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر، وفق “المسيرة نت”. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأوضح أن اللائحة لا تتعارض مع القانون، مؤكدا جديتهم في تطبيقها عبر وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات. ولفت بن حبتور إلى أن “اللائحة تنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين”.

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