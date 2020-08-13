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صحيفة خليجية تكشف عن نقاط خلافات تعرقل الوصول الى صيغة نهائية للحل الشامل في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة خليجية، امس الأربعاء، عن وقوف عدة نقاط خلافية وراء عدم التوافق على صيغة نهائية للسلام في اليمن، برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقالت صحيفة " البيان" الإماراتية، إن غريفيث بدأ في عرض تعديلاته على خطة وقف إطلاق النار، بهدف استخلاص رؤية نهائية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن النقاط الخلافية التي تحول دون إعلان الصيغة النهائية، تتضمن بنود اتفاقية تخص المنافذ الحدودية والجوية.

 

ونوهت بأن غريفيث دخل في مشاورات مع الجانب الحكومي، بشأن التعديلات التي أدخلها على خطته لوقف إطلاق النار، والمتضمنة أيضًا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية المرافقة لذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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