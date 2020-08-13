شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة خليجية تكشف عن نقاط خلافات تعرقل الوصول الى صيغة نهائية للحل الشامل في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة خليجية، امس الأربعاء، عن وقوف عدة نقاط خلافية وراء عدم التوافق على صيغة نهائية للسلام في اليمن، برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقالت صحيفة " البيان" الإماراتية، إن غريفيث بدأ في عرض تعديلاته على خطة وقف إطلاق النار، بهدف استخلاص رؤية نهائية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن النقاط الخلافية التي تحول دون إعلان الصيغة النهائية، تتضمن بنود اتفاقية تخص المنافذ الحدودية والجوية.

ونوهت بأن غريفيث دخل في مشاورات مع الجانب الحكومي، بشأن التعديلات التي أدخلها على خطته لوقف إطلاق النار، والمتضمنة أيضًا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية المرافقة لذلك.