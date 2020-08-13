شكرا لقرائتكم خبر عن هام ورد الآن : عُمان تتوسط لإيقاف اجتياح مدينة مأرب.. وهذه أبرز نقاطها؟ وكيف رد الحوثيون عليها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظُ مأرب المعيَّنُ من حكومة صنعاء، العميد علي محمد طعيمان، عن وساطة عمانية لوقف تحرير قوات الجيش واللجان الشعبية لمدينة مأرب من المرتزقة.

وقال العميد طعيمان، في حوار مع صحيفة “لا” ينشر السبت المقبل: إن الوساطة العمانية تضمنت توقيف الجيش واللجان الشعبية من دخول مدينة مأرب وتنفيذ مبادرة لجنة المصالحة الوطنية.

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وأضاف أن مسألة تحرير مدينة مأرب مسألة وقت، مشيرا إلى أن أبطالنا ماضون في ذلك.

كما كشف عن تواصلات مع شخصيات قبلية وقيادات عسكرية في صف العدوان وتم تلقي رسائل مطمئنة منهم.

وأوضح أن تحصن المرتزقة بمنازل وقرى المواطنين واستخدامها دروعا بشرية هو ما دفع بقوات الجيش واللجان الشعبية إلى التأخر في تحرير المدينة.