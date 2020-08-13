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هام ورد الآن : عُمان تتوسط لإيقاف اجتياح مدينة مأرب.. وهذه أبرز نقاطها؟ وكيف رد الحوثيون عليها (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظُ مأرب المعيَّنُ من حكومة صنعاء، العميد علي محمد طعيمان، عن وساطة عمانية لوقف تحرير قوات الجيش واللجان الشعبية لمدينة مأرب من المرتزقة.

وقال العميد طعيمان، في حوار مع صحيفة “لا” ينشر السبت المقبل: إن الوساطة العمانية تضمنت توقيف الجيش واللجان الشعبية من دخول مدينة مأرب وتنفيذ مبادرة لجنة المصالحة الوطنية.

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وأضاف أن مسألة تحرير مدينة مأرب مسألة وقت، مشيرا إلى أن أبطالنا ماضون في ذلك.

 

كما كشف عن تواصلات مع شخصيات قبلية وقيادات عسكرية في صف العدوان وتم تلقي رسائل مطمئنة منهم.

 

وأوضح أن تحصن المرتزقة بمنازل وقرى المواطنين واستخدامها دروعا بشرية هو ما دفع بقوات الجيش واللجان الشعبية إلى التأخر في تحرير المدينة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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