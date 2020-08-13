شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك سلمان يغادر العاصمة الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر الملك سلمان يغادر العاصمة الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وظهر الملك سلمان خلال الفيديو وهو ينزل من على سلم طائرة متحرك، بعد وصوله إلى مدينة نيوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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