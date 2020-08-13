شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز بصنعاء يخرج عن صمته ويكشف حقيقة من يقف وراء تفاقم أزمة الوقود بالعاصمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي الحوثي وعضو ما يسمي بـ"المجلس السياسي الأعلى"للانقلابيين بصنعاء"محمد المقالح " تغريدة على حسابه بشبكة " تويتر" كشف فيها حقيقة من يقف وراء استمرار ازمة الوقود بصنعاء . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed " "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة : "ازمة النفط والغاز لا يعاني منها سوى الفقراء ومحدودي الدخل اما اللصوص والنهابة فيمكن لهم شراء الكمية التي يريدون من السوق البيضاء لو كان العدوان هو من يمنع النفط كما تدعي شركة الحثيلي لوجب الرد ع عدوانه بعد اشهر طويلة م الازمة ولما تم الاكتفا بمخاطبة الداخل لتبرير استمرار الازمة".



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