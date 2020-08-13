شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة نادر تمثل فرصة ذهبية وتاريخية للرئيس هادي عقبَ خروجه من السعودية .. للاعلان عن هذا القرار الذي قد يغير مجريات الحرب في اليمن بـ حسب تصريحات الشيخ العكيمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ "عبدالله العكيمي"أحد ابرز الوجاهات القبلية في"الجوف" تغريدة كشف فيها عن فرصة تاريخية أمام الرئيس " هادي " ليثبت صدق حبه وولاءه لليمن . " "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة " "أمام الرئيس هادي فرصة تاريخية ليثبت صدق حبه وولاءه لوطنه وشعبه بعد خروجه من الرياض وأقل ما يمكن أن يقوم به هو الإعلان عن إعفاء دويلة الإمارات من العمليات العسكرية في اليمن حتى ينتهي عبثها في المحافظات المحررة وبهذا سنستعيد الدولة والجمهورية ونحافظ الوحدة والنسيج الإجتماعي". . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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