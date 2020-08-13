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سقوط أكبر معسكرات الشرعية في مأرب بيد الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - افادت أنباء ومعلومات قادمة من محافظة مارب الخاضعة بسقوط معسكر استراتيجي في مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وبحسب الأنباء، فقد سيطرت  جماعة الحوثي على معسكر الكمب الاستراتيجي وجبل حيد الثور في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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