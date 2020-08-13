شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أكبر معسكرات الشرعية في مأرب بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت أنباء ومعلومات قادمة من محافظة مارب الخاضعة بسقوط معسكر استراتيجي في مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن). وبحسب الأنباء، فقد سيطرت جماعة الحوثي على معسكر الكمب الاستراتيجي وجبل حيد الثور في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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