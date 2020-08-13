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عاجل.. مصادر عسكرية تكشف عن تطورات طارئة في جبهة " قانية " وانتكاسة مفاجئة للحوثيين !

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية بالبيضاء عن تمكن قوات الجيش الوطني باسناد قبلي من تحرير  مواقع جديدة في جبهة قانية.

 

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وأكدت المصادر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات حوثية كانت قادمة الى الجبهة. حيث تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

 

 

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