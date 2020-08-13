شكرا لبحثكم عن خبر وفاة رئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر بعد ايام من فراره من عدن الى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة ان محمد علي سعد رئيس تحرير صحيفة 14اكتوبر الحكومية السابق قد وافاه الاجل في العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم، ولم يصدر اي اعلان رسمي للوفاة حتى الان. ومحمد علي سعد من ابرز الصحفيين ابناء جيله . وبعد خلعه من رئاسة 14 اكتوبر عام 2014م من قبل العمال جلس في البيت حتى سافر الى صنعاء مؤخرا واعلن نيته العمل من هناك، قبل ان يتم نشر صوره في المستشفى وهو في حالة صحية سيئة.

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