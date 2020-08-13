شكرا لبحثكم عن خبر أطلق النار على نفسه بعد قتل قريبه.. خلاف ينهي حياة شخصين بجازان السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان السعودية جريمة قتل راح ضحيتها شخصان، بطلقات نارية أودت بحياتهما على الفور.
و نشب خلاف بين شخصين، وانتهى بمقتل الاثنين معاً بطلقات نارية، بعدما أقدم الجاني على قتل قريبه، ثم أطلق النار على نفسه.
وتباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة صامطة التحقيق في الواقعة والكشف عن مزيد من التفاصيل
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